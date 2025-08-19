«Нефтехимик» подпишет контракт с Юртайкиным на сезон. «Лада» расторгла соглашение с форвардом (Артур Хайруллин)

Данил Юртайкин продолжит карьеру в «Нефтехимике».

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, 28-летний нападающий заключит контракт на один сезон.

В понедельник «Лада » расторгла контракт с Юртайкиным . Форвард перешел из «Трактора» по ходу прошлого регулярного чемпионата.

В составе тольяттинской команды он набрал 15 (9+6) очков за 31 игру при полезности «минус 4».

В начале апреля нападающий продлил соглашение с «Ладой» на год.