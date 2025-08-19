«Нефтехимик» подпишет контракт с Юртайкиным на сезон. «Лада» расторгла соглашение с форвардом (Артур Хайруллин)
Данил Юртайкин продолжит карьеру в «Нефтехимике».
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, 28-летний нападающий заключит контракт на один сезон.
В понедельник «Лада» расторгла контракт с Юртайкиным. Форвард перешел из «Трактора» по ходу прошлого регулярного чемпионата.
В составе тольяттинской команды он набрал 15 (9+6) очков за 31 игру при полезности «минус 4».
В начале апреля нападающий продлил соглашение с «Ладой» на год.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости