  Вратарь «Вегаса» Хилл пропустит минимум неделю из-за травмы. Клуб вызвал Линдбома из АХЛ
Вратарь «Вегаса» Хилл пропустит минимум неделю из-за травмы. Клуб вызвал Линдбома из АХЛ

Вратарь «Вегаса» Эдин Хилл пропустит минимум неделю из-за травмы.

29-летний вратарь получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:1). Травма произошла без контакта с кем-либо из игроков.

«Вегас» вызвал Карла Линдбома из АХЛ на замену Хиллу. 22-летний голкипер провел 2 матча за фарм-клуб в этом сезоне, отражая 95,8% бросков.

Хилл в текущей регулярке НХЛ сыграл 5 матчей и одержал 3 победы, отражая в среднем 88,8 бросков при коэффициенте надежности 2,73.

Стоун пропустит минимум неделю из-за травмы кисти. Форвард «Вегаса» идет 2-м в списке бомбардиров НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
logoЭдин Хилл
logoНХЛ
logoВегас
травмы
Карл Линдбом
logoАХЛ
logoХендерсон
