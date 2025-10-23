  • Спортс
3

Родуолд о 5:2 с «Сибирью»: «Салават» сумел продемонстрировать победный характер. Горжусь тем, как мы сыграли, учитывая проблемы с составом и то, что новым игрокам пришлось привыкать к стилю»

Джек Родуолд прокомментировал победу «Салавата» в матче против «Сибири» (5:2).

– Очень здорово сложился для нас матч, сумели продемонстрировать победный характер. Горжусь тем, как мы сыграли, учитывая те проблемы с составом и то, что новым игрокам пришлось привыкать к стилю команды.

– Какой момент стал ключевым сегодня?

– Нам удалось реализовать свои голевые моменты, что не всегда получалось в предыдущих матчах. Мы быстро открыли счет сегодня, эта шайба придала уверенности.

– Можно ли сказать, что в связке с Хохлачевым и Броссо у вас уже появилась химия?

– Да, мы уже играли с Броссо в «Куньлунь Ред Стар», это помогло найти химию и понимание игры в одном звене.

– Сегодня была тройка молодых в атаке. Как вам их игра? Горшков оформил дубль.

– Это звено великолепно показало себя на льду, они провели отличную работу, просто летали по площадке, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родуолд.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
