Виталий Злобин назначен исполнительным директором «Лады»

«Виталий Злобин назначен на пост исполнительного директора хоккейного клуба «Лада ».

Добро пожаловать в Тольятти, Виталий Юрьевич!» – говорится в сообщении клуба.

На данный момент «Лада» находится на 10-й позиции в таблице Западной конференции, набрав 10 очков в 18 матчах.