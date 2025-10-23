Виталий Злобин назначен исполнительным директором «Лады»
Виталий Злобин стал исполнительным директором «Лады».
«Виталий Злобин назначен на пост исполнительного директора хоккейного клуба «Лада».
Добро пожаловать в Тольятти, Виталий Юрьевич!» – говорится в сообщении клуба.
На данный момент «Лада» находится на 10-й позиции в таблице Западной конференции, набрав 10 очков в 18 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Лады»
