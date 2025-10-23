Козлов о 5:2 с «Сибирью»: «Делали акцент на быстрый переход из обороны в атаку. Ребята молодцы, работали с первой минуты, играли так, как мы просили»
– Ребята молодцы, провели хороший матч, работали с первой минуты. Несмотря на то, что вели в счете, играли так, как мы просили.
– На что делали акцент при подготовке к матчу?
– Делали акцент на быстрый переход из обороны в атаку, выигрывать единоборства.
– Александр Жаровский провел матч в центре. Как оцените его игру?
– Он играл на предсезонке в центре. В целом вся тройка играла хорошо, двигала шайбу. Возможно, одна из лучших троек в сегодняшнем матче.
– Как состояние травмированных игроков?
– Я думал, что у Алалыкина будет хуже, но все цело. Он выбыл на несколько недель, как и Никита Зоркин.
У Антона Берлева выявилось повреждение, пока ближайшие матчи пропустит.
– Сегодня много бросков по воротам «Сибири». Делали акцент на этом?
– Мы делали акцент на контроль шайбы, проход средней зоны без потерь, из-за этого получалось много бросать.
– Александру Хохлачеву дали время на тренировки, он пропустил два матча с «Трактором». Как оцените его игру сегодня?
– Он забил, пускай продолжает так же. Тренировочный лагерь ему уже не нужен, он хорошо поработал.
– Сегодня многие игроки провели первый матч после паузы. Как оцените их игру?
– Комаров болел, Зоркин травмировался, поэтому вызвали Газимова. Ильдан хорошо играл в «Торосе», – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.