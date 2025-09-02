«Ак Барс» обменяет Журавлева в «Торпедо». Казанцы получат денежную компенсацию – 1000 рублей (Михаил Зислис)

«Ак Барс» обменяет Даниила Журавлева в «Торпедо».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, казанцы получат денежную компенсацию в размере одной тысячи рублей.

Ранее сообщалось , что обмен Журавлева необходим, чтобы расчистить платежную ведомость для подписания контракта с Григорием Денисенко. В конце июня «Ак Барс » продлил контракт с 25-летним защитником на два года.

В прошедшем сезоне на счету Журавлева 56 матчей и 6 (0+6) очков при полезности «минус 7». За карьеру он провел шесть сезонов и 289 матчей в составе казанского клуба.

