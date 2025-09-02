«Ак Барс» обменял Журавлева в «Торпедо» на денежную компенсацию
«Ак Барс» обменял Даниила Журавлева в «Торпедо».
Казанский клуб получил денежную компенсацию. Сообщалось, что она составит одну тысячу рублей.
В прошедшем сезоне на счету Журавлева 56 матчей и 6 (0+6) очков при полезности «минус 7». За карьеру он провел шесть сезонов и 289 матчей в составе «Ак Барса».
В конце июня 25-летний защитник продлил соглашение на два года.
«В результате обмена в «Торпедо» возвращается воспитанник нашей школы – финалист Кубка Гагарина, призер молодежных чемпионатов мира (серебро и бронза) Даниил Журавлев.
Желаем Даниилу успешной игры на родном нижегородском льду!» – говорится в сообщении пресс-службы «Торпедо».
