«Ак Барс» обменял Журавлева в «Торпедо» на денежную компенсацию

«Ак Барс» обменял Даниила Журавлева в «Торпедо».

Казанский клуб получил денежную компенсацию. Сообщалось , что она составит одну тысячу рублей.

В прошедшем сезоне на счету Журавлева 56 матчей и 6 (0+6) очков при полезности «минус 7». За карьеру он провел шесть сезонов и 289 матчей в составе «Ак Барса ».

В конце июня 25-летний защитник продлил соглашение на два года.

«В результате обмена в «Торпедо» возвращается воспитанник нашей школы – финалист Кубка Гагарина, призер молодежных чемпионатов мира (серебро и бронза) Даниил Журавлев .

Желаем Даниилу успешной игры на родном нижегородском льду!» – говорится в сообщении пресс-службы «Торпедо ».

«Ак Барс» подписал с Денисенко контракт на год