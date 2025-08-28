«Ак Барс» выменял права на Денисенко у «Локомотива» на 16-летнего Пустового и денежную компенсацию
«Ак Барс» получил права на нападающего Григория Денисенко.
Взамен в «Локомотив» перешел 16-летний нападающий Андрей Пустовой. В рамках обмена клуб из Ярославля также получил денежную компенсацию.
Григорий Денисенко начал прошлый сезон в фарм-клубе «Вегаса» и провел одну игру за главную команду, но был обменян в «Нэшвилл» по ходу чемпионата НХЛ.
На его счету 39 (17+22) очков за 65 игр в регулярном чемпионате АХЛ при полезности «минус 16». В плей-офф он забил один гол в 8 матчах при полезности «минус 8».
Пустовой в прошлом сезоне играл в Olimpbet МХЛ за «Ирбис». За 41 матч нападающий набрал 14 (5+9) очков при полезности «плюс 5».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
