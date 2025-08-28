«Ак Барс» выменял права на Денисенко у «Локомотива» на 16-летнего Пустового и денежную компенсацию

«Ак Барс» получил права на нападающего Григория Денисенко.

Взамен в «Локомотив » перешел 16-летний нападающий Андрей Пустовой. В рамках обмена клуб из Ярославля также получил денежную компенсацию.

Григорий Денисенко начал прошлый сезон в фарм-клубе «Вегаса» и провел одну игру за главную команду, но был обменян в «Нэшвилл» по ходу чемпионата НХЛ .

На его счету 39 (17+22) очков за 65 игр в регулярном чемпионате АХЛ при полезности «минус 16». В плей-офф он забил один гол в 8 матчах при полезности «минус 8».

Пустовой в прошлом сезоне играл в Olimpbet МХЛ за «Ирбис». За 41 матч нападающий набрал 14 (5+9) очков при полезности «плюс 5».