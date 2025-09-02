«Ак Барс» подписал с Денисенко контракт на год

«Ак Барс» подписал контракт с Григорием Денисенко.

Соглашение между казанским клубом и 25-летним нападающим рассчитано на год.

Прошлый сезон Денисенко начал в фарм-клубе «Вегаса» и провел одну игру за главную команду, но был обменян в «Нэшвилл» по ходу чемпионата НХЛ.

В АХЛ на его счету 40 (18+22) очков за 73 игры с учетом плей-офф при полезности «минус 24».

Всего в карьере у форварда 34 матча и 7 (0+7) очков в НХЛ. В АХЛ – 243 игры и 159 (64+95) результативных действий.

Гатиятулин о Денисенко: «Гриша в Казани, занимается по индивидуальной программе. Осталось уладить формальности, как только это решится, увидим его в составе»