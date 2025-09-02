Игроки «Металлурга» посетили комбинат в Магнитогорске. Вовченко впервые побывал там: «Новые цеха, все так классно сделано»
Игроки «Металлурга» посетили Магнитогорский металлургический комбинат.
«Металлург» и ММК – единое целое. Перед началом чемпионата команда в полном составе посетила главный металлургический гигант страны. Масштабы производства и труд работников легендарной Магнитки каждый раз поражают как в первый», – говорится в телеграм-канале «Металлурга».
«Отправились на экскурсию, посмотрели все, все понравилось. Я у себя в Череповце был на комбинате, а тут в первый раз.
Здесь новые цеха, все так классно сделано, все круто», – сказал форвард магнитогорцев Даниил Вовченко.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
