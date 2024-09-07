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  • Жена Вовченко обвинила хоккеиста в изменах: «Мужчины будут проводить брачную ночь с проституткой, зажиматься по кальянным. Ходить в «дрочильню», употреблять, пить»
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Жена Вовченко обвинила хоккеиста в изменах: «Мужчины будут проводить брачную ночь с проституткой, зажиматься по кальянным. Ходить в «дрочильню», употреблять, пить»

Жена Даниила Вовченко обвинила хоккеиста в изменах.

Яна Вовченко записала несколько видеообращений в соцсетях о поведении нападающего «Металлурга».

«Мужчины будут изменять. Проводить первую брачную ночь с проституткой с вашим именем. Зажиматься по кальянным в туалетах. Переписываться с вашими клиентками. Дружить за вашей спиной с вашими лучшими подругами. Ходить в «дрочильню», употреблять, пить, игнорировать. Да много всего интересного.

Вас будут разочаровывать люди, буду пытаться кинуть вас на деньги. Вы будете работать, деньги будут доставаться тяжелым трудном, но вы будете тратить их на тех людей, кто работать не умеет.

Единственный человек, которому я сейчас доверяю, это мой адвокат. Есть еще моя мать и мой адвокат. На это доверия лимит исчерпан. Я больше не верю людям – никаким. И мое мнение еще долго не изменится. Вот такой итог.

Если по моей жизни написать мемуары или снять фильм, это был бы захватывающий сериал с кучей поворотов, кучей разочарований. В старости, если мне заняться будет нечем, обязательно напишу о своей интереснейшей жизни, с которой я справляюсь.

Я требую, чтобы мне выписали «Атаракс» (лекарственный препарат с седативным эффектом – Спортс’‘) на постоянной основе и выдавали его в аптеке бесплатно. Потому что я отказываюсь справляться с этой психологической нагрузкой ежедневно – эта нагрузка длится на протяжении десяти лет. Я не знаю, где брать силы, чтобы это все вывозить», – цитирует Яну Вовченко Sport24.

Позже на странице жены хоккеиста стали появляться истории от других людей, которые обвиняли Даниила в изменах жене и употреблении запрещенных веществ.

Опубликовано: Sports
Источник: Sport24.ru
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logoКХЛ
logoДаниил Вовченко
брань
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