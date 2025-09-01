Меркли об уходе из «Автомобилиста»: «Клуб играл в супероборонительной манере, она мне не подходила. Игра «Шанхая» больше похожа на ту, что принята в НХЛ, для меня это намного лучше»

Ник Меркли высказался о своем уходе из «Автомобилиста».

Нападающий перешел в «Шанхай» в межезонье.

– Давайте вернемся ненадолго в прошлое. Что именно у вас не получилось в «Автомобилисте»? Как вам объяснили причину расставания?

– Действительно, как вы сказали, у меня не все там получилось. Все дело в том, что мне не подходила система игры. Она была слишком оборонительной для меня.

Что же касается «Шанхай Дрэгонс», то меня в этом плане здесь все устраивает. Мы играем достаточно быстро и открыто. Наша игра больше похожа на ту, что принята в НХЛ . Для меня это намного лучше.

– Вы провели пока что три сезона в КХЛ, и с каждым из них ваша результативность падает. Есть ли понимание, почему так происходит?

– Думаю, все дело в том, что у команд, в которых я играл, были разные системы. Сейчас «Шанхай Дрэгонс», как я уже говорил, действует достаточно быстро и открыто. «Автомобилист» же в прошлом сезоне играл в супероборонительной манере. Она мне не подходила.

Я надеюсь, что с нашей системой игры мы сумеем добиться больших успехов в следующем сезоне.

– Так как «Шанхай Дрэгонс» играет в более атакующий хоккей, есть ли у вас основания полагать, что в следующем сезоне вам удастся набрать много очков?

– Конечно. Система, которую дает нам Жерар Галлан , подходит мне намного больше чем та, что была в «Автомобилисте ». Мы играем в очень агрессивный хоккей.

Да, пока что у нас еще сохраняются определенные ошибки, но мы над ними усердно работаем. Поэтому, я думаю, у нас в конечном итоге все будет хорошо, – сказал нападающий «Шанхай Дрэгонс» Ник Меркли.