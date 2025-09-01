  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Меркли об уходе из «Автомобилиста»: «Клуб играл в супероборонительной манере, она мне не подходила. Игра «Шанхая» больше похожа на ту, что принята в НХЛ, для меня это намного лучше»
1

Меркли об уходе из «Автомобилиста»: «Клуб играл в супероборонительной манере, она мне не подходила. Игра «Шанхая» больше похожа на ту, что принята в НХЛ, для меня это намного лучше»

Ник Меркли высказался о своем уходе из «Автомобилиста».

Нападающий перешел в «Шанхай» в межезонье.

– Давайте вернемся ненадолго в прошлое. Что именно у вас не получилось в «Автомобилисте»? Как вам объяснили причину расставания?

– Действительно, как вы сказали, у меня не все там получилось. Все дело в том, что мне не подходила система игры. Она была слишком оборонительной для меня.

Что же касается «Шанхай Дрэгонс», то меня в этом плане здесь все устраивает. Мы играем достаточно быстро и открыто. Наша игра больше похожа на ту, что принята в НХЛ. Для меня это намного лучше.

– Вы провели пока что три сезона в КХЛ, и с каждым из них ваша результативность падает. Есть ли понимание, почему так происходит?

– Думаю, все дело в том, что у команд, в которых я играл, были разные системы. Сейчас «Шанхай Дрэгонс», как я уже говорил, действует достаточно быстро и открыто. «Автомобилист» же в прошлом сезоне играл в супероборонительной манере. Она мне не подходила.

Я надеюсь, что с нашей системой игры мы сумеем добиться больших успехов в следующем сезоне.

– Так как «Шанхай Дрэгонс» играет в более атакующий хоккей, есть ли у вас основания полагать, что в следующем сезоне вам удастся набрать много очков?

– Конечно. Система, которую дает нам Жерар Галлан, подходит мне намного больше чем та, что была в «Автомобилисте». Мы играем в очень агрессивный хоккей.

Да, пока что у нас еще сохраняются определенные ошибки, но мы над ними усердно работаем. Поэтому, я думаю, у нас в конечном итоге все будет хорошо, – сказал нападающий «Шанхай Дрэгонс» Ник Меркли.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoНик Меркли
logoЖерар Галлан
logoАвтомобилист
logoШанхай Дрэгонс
logoНХЛ
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Меркли о переходе в «Шанхай»: «У меня было несколько предложений, но я хотел попасть именно к Галлану. Слышал о нем исключительно хорошие вещи»
1вчера, 15:59
Генменеджер «Шанхая» о селекции: «Меркли – техничный, со снайперскими качествами, Спунер давно в КХЛ, у него хорошее катание, скорость. Кареев – подвижный, с отличными рефлексами, Попугаев – духовитый»
16 августа, 16:25
«Шанхай» подписал контракты со Спунером, Меркли, Кареевым, Сомерби и Попугаевым
616 августа, 10:53
Главные новости
Ливо о решении «Салавата» расторгнуть с ним контракт: «Я был шокирован, но что поделать? Вопрос об отказе от игры в КХЛ не стоял. Мне все нравится в России»
8 минут назад
Корешков о «Металлурге»: «Жду эффектного сезона в нашем стиле на границе веков. Тогда именно «Магнитка» сохранила все лучшие качества и традиции отечественного хоккея»
сегодня, 04:30
Контрольные матчи. СКА против «Авангарда», «Сибирь» в гостях у «Барыса», «Торпедо» примет «Автомобилист»
сегодня, 04:20
Жан-Себастьян Деа: «Петербург нравится мне архитектурой в европейском стиле. Ты не чувствуешь себя там как в России, ощущение, будто ты в центре Европы»
6вчера, 21:28
Владимир Крикунов: «Дацюк не хочет быть ни руководителем в хоккее, ни тренером команды мастеров. Ему больше по душе поднимать молодых»
2вчера, 18:56
Леонид Вайсфельд: «Динамо» сейчас очень слабо выглядит. Подозреваю, что это с подготовкой связано. Кудашов – опытный тренер, он знает, что делает»
7вчера, 18:13
Михаил Воробьев о Миллере: «Приятно, что СКА поддерживают такие высокие люди. Что «Газпром» рядом всегда, помогает. Это добавляет еще больше ответственности за результат»
8вчера, 17:13
Дацюк прогуливал уроки ради тренировок: «Только сейчас понял, что все можно было совмещать. Хоккеистов надо наказывать, чтобы они учились. Зачеты не сдал – на тренировку не попал»
9вчера, 16:29
Сергеев о том, чувствует ли влияние Ротенберга на «Динамо»: «Нет, у нас все как было, так и осталось. В коллективе ничего не поменялось – стало даже лучше, команда стала более сплоченной»
7вчера, 15:52
Вайсфельд о претендентах на Кубок Гагарина: «На бумаге все те же команды: «Локомотив», «Авангард» и «Металлург». ЦСКА будет сложно, но они тоже могут побороться»
9вчера, 15:34
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Марнера: «Хотел, чтобы Митч вышел на рынок и устроил шоу собак и пони, но он отказался. Потому что уже знал, как в «Вегасе» относятся к игрокам и их семьям»
23 минуты назад
Порядин о КХЛ: «Конкуренции прибавилось, нет проходных матчей. Сезон будет непредсказуемым. Хочется, чтобы «Спартак» сделал шаг вперед»
43 минуты назад
Артюхин о предсезонке КХЛ: «Все команды хорошо смотрелись, но я бы выделил ЦСКА. Он уверенно выглядел во всех матчах»
53 минуты назад
Плющев о «Шанхае»: «Кровь фаворитам команда попортит и за плей-офф точно поборется. Ребята собраны мощные, габаритные, с хорошим катанием»
2сегодня, 03:55
Ружичка об уходе Чайковски из «Спартака»: «Я расстроен, он часть моей семьи. Приятно, когда кто-то из близких играет с тобой в одной команде»
сегодня, 03:40
20-летний Лукас Ландри перешел в «Амбри-Пиотту» после 3 сезонов в QMJHL. Сын экс-форварда «Динамо» присоединился к брату Маниксу
сегодня, 03:25
Экс-форвард «Нью-Джерси» Юсефсон вернулся в хоккей после 4 лет паузы, подписав контракт с «Юргорденом». Он завершал карьеру из-за последствий сотрясения
сегодня, 03:10
Сергеев о том, мог ли кто-то обыграть «Локомотив»: «Нет. У них все сложилось, все поженилось. Чемпионский клуб строился четыре года, все логично»
2вчера, 21:57
Джейк Масси: «Цель «Барыса» – выйти в плей-офф. У нас хорошая группа легионеров, я уже играл с Морелли и Веккионе, мы выигрывали чемпионат вместе. Постараемся перенести сюда этот победный опыт»
вчера, 21:44
Меркли о «Шанхае»: «Все настроены на победу в Кубке Гагарина. Если мы будем выходить на лед с этой мыслью, все получится. Галлан знает, как побеждать, нам нужно лишь следовать его плану»
вчера, 21:15