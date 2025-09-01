Меркли о переходе в «Шанхай»: «У меня было несколько предложений, но я хотел попасть именно к Галлану. Слышал о нем исключительно хорошие вещи»

Ник Меркли высказался о переходе в «Шанхай Дрэгонс».

В сезоне-2024/25 нападающий играл за «Автомобилист».

– Были ли у вас в межсезонье другие варианты трудоустройства?

– Очевидно, у меня было несколько предложений от других команд. Но я хотел попасть именно к Жерару Галлану . И я рад, что все сложилось именно так.

– Если не секрет, почему вы так хотели поработать именно под руководством этого тренера?

– Я слышал о Галлане исключительно хорошие вещи от каждого хоккеиста, который вместе с ним работал. Знаю много ребят, игравших под его руководством в НХЛ, и у них о нем только положительные отзывы.

– Что именно они говорят о Галлане?

– Прежде всего, что это замечательный человек, с которым всегда можно поговорить. Он всегда может объяснить, почему ты, например, не получаешь много игрового времени.

Галлан умеет находить персональный подход к каждому хоккеисту. От него всегда можно услышать честный и правдивый отзыв о своей игре.

– Не считаете ли вы, что в этом состоит преимущество Галлана перед некоторыми российскими тренерами? Особенно если говорить об отрезке вашей карьеры в «Автомобилисте».

– Да, все так и есть. Разница достаточно большая. Не стоит забывать, что я свой лучший сезон в КХЛ провел под руководством канадского тренера – Крейга Вудкрофта. С ним мне было намного проще общаться, он достаточно подробно объяснял, что именно хотел увидеть от меня.

А для игрока очень важно понимать тренерский взгляд и требования. Что ж, двигаемся дальше. Как я уже говорил до этого, с нетерпением жду начала следующего сезона, – сказал нападающий «Шанхай Дрэгонс » Ник Меркли .