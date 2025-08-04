«Автомобилист» расторг контракты с Меркли и Кузнецовым без выплаты компенсации. Форварды вместе перейдут в другой клуб

«Автомобилист» расстался с двумя хоккеистами.

«Нападающие Ник Меркли и Владимир Кузнецов покидают «Автомобилист ». Контракты с хоккеистами расторгнуты по взаимному согласию сторон без выплаты компенсации.

Игроки останутся одноклубниками и продолжат карьеру в другой команде. Об их переходе новый клуб объявит в ближайшее время», – говорится в заявлении екатеринбургского клуба.

В прошлом сезоне Меркли набрал 20 (11+9) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . В плей-офф он отметился 2 (1+1) баллами в 7 играх.

Кузнецов записал на свой счет 13 (6+7) баллов в 40 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф хоккеист не провел ни одной игры.