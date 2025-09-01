«Трамп активно пытается уладить внешнеполитическую ситуацию. Скоро все закончится, и россияне будут на международном уровне, надеюсь». Деа из «Нефтехимика» о бане России

Жан-Себастьян Деа оценил шансы на проведение хоккейного матча России с Канадой.

Канадский нападающий выступает в Фонбет чемпионате КХЛ с 2023 года.

– Этим летом активно обсуждали возможность матча между сборными США и России. А в матч со сборной Канады вы верите?

– Все зависит от политики. Мы видим, как Дональд Трамп активно пытается уладить внешнеполитическую ситуацию, думаю, когда все наладится в этом плане, мы вновь увидим и спортивные матчи между нашими странами. Сами хоккеисты давно этого ждут.

– В следующем году пройдет Олимпиада с НХЛ, однако без участия России. Игры будут неполноценными?

– Россия – действительно сильная страна в хоккее, поэтому вместе с российской сборной соревнования были бы гораздо интереснее. Другим сборным пришлось бы тяжело.

Это плохо для хоккея, для игроков, не только для российских – другим сборным также было бы интересно и полезно сыграть против лучших из лучших, а уровень российского хоккея все знают.

Надеюсь, вскоре все закончится и вернется в норму, а российские звезды будут представлены на международном уровне, – сказал форвард «Нефтехимика » Жан-Себастьян Деа .

