Деа о переходе в КХЛ в 2023-м: «Были сомнения, но мне сказали, что рубль крепнет и платят вовремя. Пытаюсь убедить друзей, что в России продолжается нормальная жизнь»

Жан-Себастьян Деа заявил, что у него не было проблем в России.

Канадский хоккеист приехал в КХЛ в 2023 году. Сначала он выступал за «Металлург», а позднее перешел в «Нефтехимик».

– С кем вы советовались, когда согласились приехать в КХЛ? Было много сомнений?

– Я говорил с Франсисом Паре , Заком Фукале и еще несколькими ребятами о лиге, обсудил, что мне было важно. Политическая ситуация непростая, в каком-то смысле уникальная.

Были, понятное дело, и вопросы по безопасности, определенные сомнения, в наших СМИ постоянно нагнетали ситуацию, но все мне сказали, что не стоит переживать, рубль крепнет, платят вовремя.

В командах, в которых ребята играли, им было комфортно. Давали достаточно времени на отдых, сезон тоже не самый длинный и долгий.

– Кто-то пытался вас отговорить от этой поездки?

– У меня были приятели, которые сомневались, насколько безопасно будет приезжать. Однако у меня вообще не было никаких проблем. Каждый раз, когда я приезжаю домой, они говорят о политике, о том, что происходит в мире…

Главное, для чего я приехал в КХЛ – это за новым опытом, жизненным, спортивным. И я пытаюсь убедить своих друзей, что в России продолжается нормальная, обычная жизнь.

Конечно, меня спрашивают, что происходит в стране, и люди сильно удивляются, когда слышат, что все в норме, – сказал форвард «Нефтехимика » Жан-Себастьян Деа .

Звягин о США: «Никогда не понимал, когда говорили, что там в глаза улыбаются, а делают подлость. Я знаю тех, кто последнюю рубашку отдаст. После 2022-го мне никто плохого не сказал»