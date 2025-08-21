«Трамп, знаете, кто такой? Просил, чтобы наши ребята ему майку подписали». Фетисов о президенте США на встрече с юными хоккеистами в Минске
Дональд Трамп просил майку с подписями российских хоккеистов, заявил Фетисов.
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов встретился с юными хоккеистами в Минске на «Чижовка-Арене».
«Трамп, знаете, кто такой? Просил, чтобы наши ребята ему майку подписали», – сказал Фетисов.
Напомним, в апреле капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Россиянин превзошел достижение Уэйна Гретцки.
В прошедшем сезоне «Флорида» выиграла Кубок Стэнли. Вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов стали обладателями трофея в составе «Пантерс» второй год подряд.
Трамп об Овечкине: «Гретцки – великий, но у нас есть и другой: великий джентльмен побил рекорд Уэйна»
