Бучельников о переходе в ЦСКА: «Это добавило мотивации стать лучше и работать над скиллами. Идем от игры к игре и познаем тактику Никитина»
Дмитрий Бучельников высказался о переходе в ЦСКА и работе с Игорем Никитиным.
Московский клуб выиграл Кубок мэра Москвы, обыграв минское «Динамо» (3:2) в финале.
– Как удалось отстоять в финальные четыре минуты?
– Старались убрать игру от своих ворот. Главное, что не дали забить.
– Оцените работу с Игорем Никитиным.
– Все хорошо, идем от игры к игре и познаем новую тактику. Все спокойно и по делу. Если есть ошибки, он направит в правильное русло.
– Насколько мы видим того Бучельникова, который будет в сезоне?
– Пока еще не максимум. Нужно прийти к пиковой форме и улучшать все аспекты игры.
– Переход в ЦСКА - это новый вызов?
– Да, определенно. Это добавило мне мотивации стать лучше и работать над скиллами [хоккейными навыками], – сказал форвард ЦСКА.
