Бучельников о переходе в ЦСКА: «Это добавило мотивации стать лучше и работать над скиллами. Идем от игры к игре и познаем тактику Никитина»

Дмитрий Бучельников высказался о переходе в ЦСКА и работе с Игорем Никитиным.

Московский клуб выиграл Кубок мэра Москвы, обыграв минское «Динамо» (3:2) в финале.

– Как удалось отстоять в финальные четыре минуты?

– Старались убрать игру от своих ворот. Главное, что не дали забить.

– Оцените работу с Игорем Никитиным.

– Все хорошо, идем от игры к игре и познаем новую тактику. Все спокойно и по делу. Если есть ошибки, он направит в правильное русло.

– Насколько мы видим того Бучельникова, который будет в сезоне?

– Пока еще не максимум. Нужно прийти к пиковой форме и улучшать все аспекты игры.

– Переход в ЦСКА - это новый вызов?

– Да, определенно. Это добавило мне мотивации стать лучше и работать над скиллами [хоккейными навыками], – сказал форвард ЦСКА .