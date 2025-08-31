  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Никитин о победе ЦСКА в Кубке мэра Москвы: «Здорово, занесли в актив. Главное, чтобы это не стало пассивом, нужно двигаться дальше»
4

Никитин о победе ЦСКА в Кубке мэра Москвы: «Здорово, занесли в актив. Главное, чтобы это не стало пассивом, нужно двигаться дальше»

Игорь Никитин высказался о победе ЦСКА в Кубке мэра Москвы.

Московский клуб обыграл минское «Динамо» (3:2) в финальном матче турнира. На 55-й минуте форвард ЦСКА Николай Коваленко реализовал буллит, оформив дубль. Эта шайба оказалась победной в матче.

– Здорово, что выиграли. Занесли [турнир] в актив. Главное, чтобы это не стало пассивом, нужно двигаться дальше.

Коваленко вчера отдыхал, сегодня забил. Видите в этом взаимосвязь?

– Думаю, Николай точно не хочет связывать голы с отдыхом. Здорово, что был такой момент при равном счете. Вчера у Минска и Вадим Шипачев отдыхал, это нормально.

– Почему сегодня все голы были забиты в большинстве?

– Думаю, играли две организованные команды. Пять на пять не так много моментов было, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

ЦСКА выиграл Кубок мэра Москвы в 7-й раз и сравнялся с «Динамо». У «Спартака» 3 трофея, у «Витязя» – 1

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Кубок мэра Москвы
logoВадим Шипачев
logoИгорь Никитин
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoНиколай Коваленко
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
ЦСКА выиграл Кубок мэра Москвы в 7-й раз и сравнялся с «Динамо». У «Спартака» 3 трофея, у «Витязя» – 1
10вчера, 19:10
Кубок мэра Москвы. ЦСКА обыграл «Динамо» Минск в финале, «Шанхай» победил «Динамо» Москва в игре за 3-е место, «Спартак» был сильнее «Торпедо» в матче за 5-е
27вчера, 18:52
Кубок мэра Москвы. «Динамо» Москва проиграло «Динамо» Минск, ЦСКА победил «Шанхай»
830 августа, 18:05
Главные новости
Дацюк прогуливал уроки ради тренировок: «Только сейчас понял, что все можно было совмещать. Хоккеистов надо наказывать, чтобы они учились. Зачеты не сдал – на тренировку не попал»
126 минут назад
Сергеев о том, чувствует ли влияние Ротенберга на «Динамо»: «Нет, у нас все как было, так и осталось. В коллективе ничего не поменялось – стало даже лучше, команда стала более сплоченной»
4сегодня, 15:52
Вайсфельд о претендентах на Кубок Гагарина: «На бумаге все те же команды: «Локомотив», «Авангард» и «Металлург». ЦСКА будет сложно, но они тоже могут побороться»
2сегодня, 15:34
Голдобин о целях в СКА: «Забить хотя бы 10 голов в первом месяце. Главное – хорошо начать и выйти в финал»
сегодня, 14:43
Агент Кузнецова: «Трактор» – любимая команда Жени, подсознательно он мечтает за нее поиграть. Сейчас он прилетел в Москву, тренируется здесь»
32сегодня, 14:16
Жан-Себастьян Деа: «Про «Питтсбург» прошлой эпохи можно забыть – это завершенный проект. Только Кросби один из сильнейших в НХЛ, они начнут с нуля»
6сегодня, 13:50
Гендиректор «Шанхая» о «СКА-Арене»: «Она самая современная, а у нас яркий и медийный бренд. Рассчитываем на 100% заполняемости в первом домашнем матче»
10сегодня, 13:40
Вице-президент КХЛ о KHL World Games: «Есть заявки из стран СНГ и из Азии, рассматриваем проведение нескольких игр «Шанхая» в Китае. В сентябре точно объявим»
4сегодня, 12:54
Звягин о голах Ковальчука в финале ЧМ-2008: «Эпическая история. В нем не сомневались, но нельзя было предсказать, что это случится в такой исторический момент»
1сегодня, 12:18
Гендиректор «Шанхая» о переезде клуба в Китай: «Зависит от результатов команды и договоренности с партнерами. Шаг за шагом идем к цели»
6сегодня, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Дергачев – капитан «Нефтехимика» в сезоне-2025/26, Хоружев, Митякин и Хлыстов – ассистенты
5 минут назадФото
Вайсфельд о предсезонке «Торпедо»: «Играют они неплохо. Не сказал бы, что там кошмар, но проигрывают – это минус»
116 минут назад
Михаил Григоренко: «У «Трактора» одна задача – выиграть Кубок Гагарина. Все работают каждый день, чтобы достичь этой цели»
41 минуту назад
Меркли о переходе в «Шанхай»: «У меня было несколько предложений, но я хотел попасть именно к Галлану. Слышал о нем исключительно хорошие вещи»
156 минут назад
Михаил Воробьев о СКА: «Мы уже близки к стопроцентной готовности. Думаю, к началу сезона будем в полном порядке»
сегодня, 15:23
Александр Бурмистров: «Галлан – суперобщительный. В раздевалке, в отеле всегда идет диалог. У нас очень легкая коммуникация в коллективе»
2сегодня, 15:13
Конюшков об НХЛ: «Все игроки хотят попробовать силы в Северной Америке – я не исключение. У меня контракт до 2027 года – посмотрим, что будет потом»
4сегодня, 14:56
Плющев о переезде «Шанхая» в Китай: «Многие заартачатся – перелеты затратны, а у многих клубов денег впритык. Идея хорошая – посмотрим, как будет реализована»
1сегодня, 14:30
Контрольный матч. «Барыс» обыграл «Сибирь»
2сегодня, 14:12
Крикунов о «Сочи»: «В клубе хватает организационных проблем. И состав не мешало бы усилить – вратарь нужен обязательно»
2сегодня, 14:02