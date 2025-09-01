Никитин о значении победы в Кубке мэра Москвы: «В ЦСКА иллюзий не испытываем, не расслабляемся. Для настоящего спортсмена – это мотивация завтра быть сильнее самого себя»

Игорь Никитин оценил значение победы в Кубке мэра Москвы для ЦСКА.

Московский клуб обыграл минское «Динамо» (3:2) в финальном матче турнира.

– Насколько важна победа на Кубке мэра Москвы для коллектива?

– Если ты правильно анализируешь и оцениваешь победы, то это сплачивает и тебя движет вперед. Если ты нереально оцениваешь ситуацию, то это будет проблемой.

Мы сами не испытываем иллюзий и не расслабляемся. Да и сами парни в основе своего опыта тоже прошли многое.

– График три игры за четыре дня нормально ложится на подготовку к сезону?

– Если не каждый день играть, то нормально.

– Победа на кубке прибавит мотивации на стартовые игры сезона?

– Мы посмотрим 6 сентября. Я говорил, что для настоящего спортсмена победа – мотивация завтра быть сильнее самого себя, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.