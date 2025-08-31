Квартальнов о 2-м месте «Динамо» Минск в Кубке мэра Москвы: «Три игры за три дня – тяжеловато. Есть моменты, которые нужно исправить. Турнир интересный»
Дмитрий Квартальнов оценил выступление «Динамо» Минск на Кубке мэра Москвы.
В воскресенье минской клуб проиграл ЦСКА (2:3) в финальном матче турнира.
– Хотел бы поблагодарить организаторов. Хороший и интересный турнир. Единственное: три игры за три дня – тяжеловато. Но ничего, справились. Приедем, отдохнем. Есть моменты, которые нужно исправить.
– Почему было так много глупых удалений?
– Глупых удалений было два – Липского и Пышкайло. Второй период у нас был неплохим, но из‑за мелких вещей мы его проигрываем, – сказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
