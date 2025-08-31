Дмитрий Квартальнов оценил выступление «Динамо» Минск на Кубке мэра Москвы.

В воскресенье минской клуб проиграл ЦСКА (2:3) в финальном матче турнира.

– Хотел бы поблагодарить организаторов. Хороший и интересный турнир. Единственное: три игры за три дня – тяжеловато. Но ничего, справились. Приедем, отдохнем. Есть моменты, которые нужно исправить.

– Почему было так много глупых удалений?

– Глупых удалений было два – Липского и Пышкайло . Второй период у нас был неплохим, но из‑за мелких вещей мы его проигрываем, – сказал главный тренер минского «Динамо » Дмитрий Квартальнов .