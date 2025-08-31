Коваленко о победе ЦСКА в Кубке мэра Москвы: «Никитин сказал, что все ребята показывают свой лучший хоккей. Надо перенести это на сезон»

Николай Коваленко высказался о победе ЦСКА в Кубке мэра Москвы.

Московский клуб обыграл минское «Динамо » (3:2) в финальном матче турнира. На 55-й минуте Коваленко реализовал буллит, оформив дубль. Эта шайба стала победной в матче.

– Насколько важна победа в предсезонном турнире?

– Нам нужно выигрывать каждый матч, чтобы нарабатывать моменты и быть увереннее. Надо идти от игры к игре.

– Как удалось забросить финальную шайбу?

– Это самоотдача всех ребята. Все красавцы. Нужно быть одной командой. В этой работе и есть коллектив.

– Победа придала уверенности перед началом сезона?

– Сложный вопрос. Просто работаем и не думаем о кубке, который выиграли. У нас вперед сезон.

– Новый тренер, много новичков, но при этом видна сыгранность. Как получилось этого добиться?

– Игорь Валерьевич сказал, что все ребята показывают свой лучший хоккей. Нам надо перенести это на сезон. Мы должны быть одним коллективом и показывать свою лучшую игру, – сказал форвард ЦСКА Николай Коваленко.