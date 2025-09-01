Врач «Сибири» об алкоголе: «Великая школа ЦСКА пила по-страшному, в поезде могли напиться вусмерть, но играли хорошо. Если сегодня игроки так будут пить, они ни во что не смогут играть»

Врач «Сибири» высказался о том, как изменилось отношение игроков к алкоголю.

– Давайте сравним подход к процессу среднестатистического игрока в начале нулевых и сейчас.

– Сейчас однозначно подход стал лучше.

– В чем коренные различия?

– Тогда ребята много выпивали, собирались прям командой. Они пили и играли. Может быть, даже то поколение было крепче в этом отношении.

– Как говорил Карпин: «Раньше пили и играли, а теперь не пьют и не играют».

– Если вот это поколение так будет пить, то они уже ни во что не смогут играть (смеется – Спортс’‘). Те как-то переваривали это все. Где-то даже помогало: сплочение происходило, вместе же гуляли.

– Вы это принимали тогда как правило игры или пытались с этим бороться?

– На самом деле, принимал. Тогда в этом не было ничего страшного. Всем известно, что школа ЦСКА , которая была великая, пила по-страшному.

Они находились взаперти, однако когда их выпустят, то оторвутся на максимум. Ехали на какой-нибудь матч, в поезде могли напиться вусмерть, но они выходили и играли. Причем делали это очень хорошо.

В те времена очень много держали хоккеистов на сборах, базы закрывали перед играми, уйти было некуда. Сейчас такого нет, все доступно. Люди из-за этого стали разумнее, – сказал врач «Сибири » Сергей Шигаев.