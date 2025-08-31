  • Спортс
  • Врач «Сибири» о тренерах: «Раньше говорили: «Игрок выйдет, и все. Плевать, коли ему, что хочешь». Сейчас таких нет, все понимают, что заставить играть – неправильно»
Врач «Сибири» о тренерах: «Раньше говорили: «Игрок выйдет, и все. Плевать, коли ему, что хочешь». Сейчас таких нет, все понимают, что заставить играть – неправильно»

Врач «Сибири» высказался об отношении тренеров к здоровью игроков.

– В чем сложность взаимодействия с тренерами? Например, ему надо, чтобы хоккеист вышел на лед, а вы говорите, что он еще не готов?

– Да, именно в этом. Бывают такие моменты, когда тренеру надо, чтобы определенный игрок вышел на лед, а у него какая-то травма или заболевание. Некоторые это понимают: что человек не отдастся до конца, пользы не будет.

Были тренеры в моей карьере, которые говорили: «Он выйдет, и все. Мне плевать, коли́ ему, что хочешь».

Сейчас таких уже нет. Сегодня специалисты стали разумнее, понимают, что нельзя заставить играть, это неправильно. Хоккеист должен быть готов выйти и показать максимум, – сказал врач «Сибири» Сергей Шигаев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoЗдоровье
logoСибирь
logoКХЛ
logoЧемпионат.com
травмы
