Врач «Сибири» о запрете на сахар: «Я это не поддерживаю, это ничего не дает. Человек так себе играл в хоккей и перестал есть сахар. Он станет лучше это делать? Точно нет»
Врач «Сибири» заявил, что в клубе нет четких ограничений по питанию.
– Объясните, что дает запрет на сахар?
– Я это вообще не поддерживаю, это ничего не дает. Хорошо, человек так себе играл в хоккей и перестал есть сахар. Он станет лучше это делать? Точно нет.
– Может быть, в функциональном плане станет легче? Или это никак не коррелируется?
– Нет, четкой зависимости я пока не вижу. У нас в «Сибири» нет четких ограничений по питанию. Да, мы убираем лишние углеводы, ограничиваем кого-то индивидуально, даем рекомендации. Жесткости тут нет, – сказал врач «Сибири» Сергей Шигаев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости