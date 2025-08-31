Врач «Сибири» о запрете на сахар: «Я это не поддерживаю, это ничего не дает. Человек так себе играл в хоккей и перестал есть сахар. Он станет лучше это делать? Точно нет»

Врач «Сибири» заявил, что в клубе нет четких ограничений по питанию.

– Объясните, что дает запрет на сахар?

– Я это вообще не поддерживаю, это ничего не дает. Хорошо, человек так себе играл в хоккей и перестал есть сахар. Он станет лучше это делать? Точно нет.

– Может быть, в функциональном плане станет легче? Или это никак не коррелируется?

– Нет, четкой зависимости я пока не вижу. У нас в «Сибири» нет четких ограничений по питанию. Да, мы убираем лишние углеводы, ограничиваем кого-то индивидуально, даем рекомендации. Жесткости тут нет, – сказал врач «Сибири » Сергей Шигаев.