Президент «Локомотива» о Никитине: «Вопрос очевиден, обсуждать его не вижу смысла, все на поверхности. Тут нет никаких подводных камней»

Президент «Локомотива» не видит смысла обсуждать вопросы, связанные с Никитиным.

В сезоне-2024/25 клуб под руководством Игоря Никитина стал обладателем Кубка Гагарина. В межсезонье специалист покинул «Локомотив» и вернулся ЦСКА .

«Упреждая ваши вопросы, связанные с Никитиным. Этот вопрос очевиден, и обсуждать его я не вижу смысла, все на поверхности.

Тут нет никаких подводных камней», – сказал президент «Локомотива » Юрий Яковлев .