Президент «Локомотива» о Никитине: «Вопрос очевиден, обсуждать его не вижу смысла, все на поверхности. Тут нет никаких подводных камней»
Президент «Локомотива» не видит смысла обсуждать вопросы, связанные с Никитиным.
В сезоне-2024/25 клуб под руководством Игоря Никитина стал обладателем Кубка Гагарина. В межсезонье специалист покинул «Локомотив» и вернулся ЦСКА.
«Упреждая ваши вопросы, связанные с Никитиным. Этот вопрос очевиден, и обсуждать его я не вижу смысла, все на поверхности.
Тут нет никаких подводных камней», – сказал президент «Локомотива» Юрий Яковлев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости