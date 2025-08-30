Джереми Руа о матче с «Шанхаем»: «Драки меня не удивили. Этот клуб всегда был агрессивным и мощным на льду. Это часть их игры»
– Это не американский хоккей, конечно. Но меня драки в сегодняшнем матче не удивили.
«Куньлунь» – теперь «Шанхай» – всегда был агрессивным и мощным на льду. Причем на протяжении всех сезонов, что я играю в КХЛ. Это часть их игры. Это надо понимать, когда ты выходишь на матч против этой команды. Надо быть готовым, что будет много физических контактов. надо группироваться, чтобы не получить повреждение.
– Можно ли сказать, что эта игра показывает, что летний хоккей закончился?
– Кубок мэра Москвы закладывает базу на старт сезона, на то, как ты его начнешь. И наша цель – выиграть этот турнир. Это же трофей, поэтому хочется поднять кубок.
Здесь мы полноценно готовыми выходим к КХЛ, поэтому для меня это уже не летний хоккей. Это последняя ступень перед регуляркой, – сказал защитник ЦСКА Джереми Руа.
