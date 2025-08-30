Иван Янченко про амбиции уехать на океан: «Давайте начнем здесь и сейчас, в ЦСКА, а дальше посмотрим»
Иван Янченко высказался о матче с «Шанхаем» на Кубке мэра Москвы (4:2).
Янченко забросил одну из шайб ЦСКА.
– Играли в свою игру. Делали то, что тренировали. Что касается моей шайбы, то забил и забил, такое бывает.
В любом случае надо улучшать игру. Потихоньку начинаем сыгрываться. Ищем «химию», она будет.
– Игорь Никитин рассчитывает на вас?
– Сначала надо доказать, что я достоин. Сегодня забил, надо продолжать. Все в моих руках.
– Есть ли амбиции уехать на океан?
– Давайте начнем здесь и сейчас, в ЦСКА, а дальше посмотрим, – сказал нападающий системы ЦСКА Иван Янченко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
