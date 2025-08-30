Каменев тренируется во время отстранения из-за допинг-дела: «Ходил на лед с Шестеркиным, держу себя в форме. Катаюсь с ребятами, у которых нет контракта»
В середине марта КХЛ отстранила форварда ЦСКА за нарушение антидопинговых правил. Сообщалось, что в его организме был обнаружен мельдоний.
«Со всеми на связи. С Пашей Карнауховым постоянно созваниваемся и списываемся. То же самое с Полтаповым и Мингачевым. Я здесь, никуда не уезжаю, постоянно прихожу на «ЦСКА-Арену» и встречаюсь с ребятами и тренерским штабом. Я в курсе всех событий.
Конечно, продолжаю держать себя в форме. Ребята всей командой на сборах были, а я один тренируюсь. С Дмитрием Яшанькиным работаем в зале, на лед с Игорем Шестеркиным ходил.
Сейчас с ребятами катаюсь, у которых контракта нет, – сказал Владислав Каменев.
Есмантович о допинге в ЦСКА: «Мы поднимаем руки и ждем решения РУСАДА. У нас не вышло прийти к решению, как это произошло»