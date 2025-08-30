Кирилл Долженков: «Задача на сезон – побеждать в каждом матче. Цель одна – вернуть ЦСКА Кубок Гагарина»
Кирилл Долженков заявил, что в новом сезоне хочет вернуть ЦСКА Кубок Гагарина.
Сегодня ЦСКА обыграл «Шанхай Дрэгонс» на Кубке мэра Москвы со счетом 4:2.
– Сегодня был красивый хоккей, удалось забить голы и повести в счете. В третьем периоде немного расслабились. Возможно, уже подумали, что выиграли. Надо было довести дело до конца.
– Какие выводы вы сделали по прошлому сезону?
– Прошлый сезон я получал больше игрового времени и начал прогрессировать. Старюсь перенести это на новый сезон.
Задача на сезон – побеждать в каждом матче. Цель одна – вернуть ЦСКА Кубок Гагарина.
– Какие новшества привнес новый тренерский штаб?
– Новый тренерский штаб ставит нам свою тактику игры. Верим, что работа принесет результат, – сказал нападающий ЦСКА Кирилл Долженков.
