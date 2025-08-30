Кирилл Долженков заявил, что в новом сезоне хочет вернуть ЦСКА Кубок Гагарина.

Сегодня ЦСКА обыграл «Шанхай Дрэгонс » на Кубке мэра Москвы со счетом 4:2.

– Сегодня был красивый хоккей, удалось забить голы и повести в счете. В третьем периоде немного расслабились. Возможно, уже подумали, что выиграли. Надо было довести дело до конца.

– Какие выводы вы сделали по прошлому сезону?

– Прошлый сезон я получал больше игрового времени и начал прогрессировать. Старюсь перенести это на новый сезон.

Задача на сезон – побеждать в каждом матче. Цель одна – вернуть ЦСКА Кубок Гагарина.

– Какие новшества привнес новый тренерский штаб?

– Новый тренерский штаб ставит нам свою тактику игры. Верим, что работа принесет результат, – сказал нападающий ЦСКА Кирилл Долженков.