  Никитин о драках молодых игроков: «Молодая кровь, это нормально. Вы же смотрите «В мире животных». Обычно дерутся молодые самцы, а старшие смотрят со стороны»
Никитин о драках молодых игроков: «Молодая кровь, это нормально. Вы же смотрите «В мире животных». Обычно дерутся молодые самцы, а старшие смотрят со стороны»

Игорь Никитин высказался о драках молодых хоккеистов.

Сегодня ЦСКА обыграл «Шанхай Дрэгонс» на Кубке мэра Москвы со счетом 4:2.

– Два периода хорошо играли, в третьем было прогнозируемо, что соперник добавит. Кто забирает импульс, тот и владеет инициативой. Мы довольны, что так сложился третий период.

Драки молодых ребят? Молодая кровь, это нормально. Вы же смотрите программу «В мире животных». Обычно дерутся молодые самцы, а старшие смотрят на них со стороны. Не хочется травматизма, но не мы проявили первыми силовые. Это наш кодекс, когда ребята заступаются друг за друга.

– Что вам было бы интересно почерпнуть у тренера соперника Галлана?

– У него команда только собралась, у нас тоже совершенно новая. Мы сосредотачиваемся на своей работе. У нас много именитых тренеров в лиге, у каждого я пытаюсь учиться.

– В команде собралось много атакующих хоккеистов. Будете ли вы играть в атакующий хоккей?

– Я никогда никому не пытался понравиться. Сейчас тоже не пытаюсь это сделать. Мы будем использовать ребят и их сильные стороны. Текущий турнир помогает сделать выводы, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
