Федоров о том, когда номер Дацюка выведут из обращения в «Детройте»: «Это вопрос времени. В 2001-м мы сразу поняли, что к нам приходит большой мастер. Со временем в этом убедились»

Сергей Федоров считает, что «Детройт» выведет из обращения номер Павла Дацюка.

Дацюк провел в «Детройте» 15 лет, в составе команды он дважды выигрывал Кубок Стэнли.

Сегодня в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» прошел шоу-матч Дацюка The Magic Game.

«Когда номер Павла Дацюка выведут из обращения в «Детройте»? Это вопрос времени.

Мы сразу в 2001 году поняли, что к нам в «Ред Уингс» приходит большой мастер. И со временем в этом убедились», – сказал бывший нападающий «Детройта » Сергей Федоров .

Ранее «Детройт» сообщил , что выведет из обращения 91-й номер Федорова.