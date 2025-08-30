Федоров о том, когда номер Дацюка выведут из обращения в «Детройте»: «Это вопрос времени. В 2001-м мы сразу поняли, что к нам приходит большой мастер. Со временем в этом убедились»
Сергей Федоров считает, что «Детройт» выведет из обращения номер Павла Дацюка.
Дацюк провел в «Детройте» 15 лет, в составе команды он дважды выигрывал Кубок Стэнли.
Сегодня в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» прошел шоу-матч Дацюка The Magic Game.
«Когда номер Павла Дацюка выведут из обращения в «Детройте»? Это вопрос времени.
Мы сразу в 2001 году поняли, что к нам в «Ред Уингс» приходит большой мастер. И со временем в этом убедились», – сказал бывший нападающий «Детройта» Сергей Федоров.
Ранее «Детройт» сообщил, что выведет из обращения 91-й номер Федорова.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
