Команда Дацюка с Овечкиным и Ковальчуком победила в шоу-матче в Екатеринбурге

Команда Павла Дацюка победила в шоу-матче в Екатеринбурге.

Матч The Magic Game в честь 47-летнего Дацюка прошел на льду «УГМК-Арены». «Красные» победили «белых» со счетом 13:8.

Павел Дацюк выступил в составе команды «красных» вместе с Александром Овечкиным, Валерием Каменским, Ильей Ковальчуком, Вячеславом Фетисовым, Сергеем Федоровым и Николаем Хабибулиным.

В составе «белых» сыграли Алексей Морозов, Сергей Мозякин, Максим Афиногенов, Сергей Широков и Василий Кошечкин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
