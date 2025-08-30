Ковальчук о шоу-матче Дацюка: «Уверен, что это не завершение карьеры, а преодоление очередного рубежа. Павел сделает огромное количество полезных дел для российского хоккея»

Илья Ковальчук высказался о прощальном матче Павла Дацюка.

Сегодня в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» прошел шоу-матч Дацюка The Magic Game. Ковальчук принял участие в игре.

«Классный день. Чуть-чуть грустный, но праздник в городе и стране – чествовать легендарного хоккеиста и, главное, очень-очень правильного парня, с которым мне посчастливилось провести карьеру.

Я уверен, что это не завершение карьеры, а преодоление очередного рубежа. Павел сделает огромное количество полезных дел для российского хоккея.

Что касается того, когда свой прощальный матч проведу я, то посмотрим. Сейчас давайте говорить о Дацюке. Это классный праздник. Для каждого придет свое время», – сказал трехкратный обладатель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион Илья Ковальчук .