Гомоляко о Холлоуэлле в «Ладе»: «Надеемся, Мак оправдает ожидания и отработает свою зарплату. Он сказал, что рад оказаться у нас и работать под руководством Миронова»
«Локомотив» ранее обменял игрока в «Ладу» на компенсацию.
– Как удалось опередить конкурентов в борьбе за Мака Холлоуэлла, ведь интерес к нему проявляли более богатые и статусные клубы?
– Я позвонил в «Локомотив» Юрию Лукину (генеральному менеджеру – Спортс”). Спросил его, что нужно сделать. Он все объяснил. После этого я связался со своим руководством, мы согласовали детали, и я быстро оформил сделку.
– С агентом не было сложностей?
– Нет. Лукин организовал конференцию на троих. Агент сказал, что контракт есть – все согласились.
– Но все же приятно обойти «Спартак» или «Автомобилист», фигурировавших в слухах?
– Мне это неинтересно. Главное, что у нас появился сильный хоккеист.
– Холлоуэлл сразу станет самым дорогим игроком в «Ладе». Этот момент пришлось согласовывать с руководством?
– Конечно. Мы с Александром Харламовым созвонились, все обсудили и договорились. Надеемся, что Мак оправдает ожидания и отработает свою зарплату.
– Удалось уже поговорить с ним? Ведь для него это тоже неожиданность – еще недавно он был в «Локомотиве».
– Да, мы разговаривали. Наш главный тренер тоже с ним общался. Холлоуэлл сказал, что рад оказаться у нас и работать под руководством Бориса Миронова, которого помнит как игрока.
Сегодня ему купили билет по маршруту Ярославль – Самара. Из-за задержек рейс немного опаздывает, но Мак готов вылететь, – сказал спортивный директор «Лады» Сергей Гомоляко.