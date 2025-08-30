Гомоляко о Холлоуэлле в «Ладе»: «Надеемся, Мак оправдает ожидания и отработает свою зарплату. Он сказал, что рад оказаться у нас и работать под руководством Миронова»

Сергей Гомоляко высказался о переходе Мака Холлоуэлла в «Ладу».

«Локомотив» ранее обменял игрока в «Ладу» на компенсацию.

– Как удалось опередить конкурентов в борьбе за Мака Холлоуэлла, ведь интерес к нему проявляли более богатые и статусные клубы?

– Я позвонил в «Локомотив » Юрию Лукину (генеральному менеджеру – Спортс”). Спросил его, что нужно сделать. Он все объяснил. После этого я связался со своим руководством, мы согласовали детали, и я быстро оформил сделку.

– С агентом не было сложностей?

– Нет. Лукин организовал конференцию на троих. Агент сказал, что контракт есть – все согласились.

– Но все же приятно обойти «Спартак» или «Автомобилист», фигурировавших в слухах?

– Мне это неинтересно. Главное, что у нас появился сильный хоккеист.

– Холлоуэлл сразу станет самым дорогим игроком в «Ладе». Этот момент пришлось согласовывать с руководством?

– Конечно. Мы с Александром Харламовым созвонились, все обсудили и договорились. Надеемся, что Мак оправдает ожидания и отработает свою зарплату.

– Удалось уже поговорить с ним? Ведь для него это тоже неожиданность – еще недавно он был в «Локомотиве».

– Да, мы разговаривали. Наш главный тренер тоже с ним общался. Холлоуэлл сказал, что рад оказаться у нас и работать под руководством Бориса Миронова , которого помнит как игрока.

Сегодня ему купили билет по маршруту Ярославль – Самара. Из-за задержек рейс немного опаздывает, но Мак готов вылететь, – сказал спортивный директор «Лады» Сергей Гомоляко .