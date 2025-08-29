Кубок губернатора Челябинской области. «Трактор» играет с «Амуром» в финале, «Лада» победила «Сочи» в матче за 3-е место
В Челябинске завершается Кубок губернатора Челябинской области.
Кубок губернатора Челябинской области
Матч за третье место
«Лада» – «Сочи» – 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
0:1 – 22 Сероух
1:1 – 30 Лоуренс (Хохлачев, Коттон)
2:1 – 39 Дяденькин (Савчик, Рыков), ГМ
Финал
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
