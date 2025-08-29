  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кубок губернатора Челябинской области. «Трактор» играет с «Амуром» в финале, «Лада» победила «Сочи» в матче за 3-е место
Live
3

Кубок губернатора Челябинской области. «Трактор» играет с «Амуром» в финале, «Лада» победила «Сочи» в матче за 3-е место

В Челябинске завершается Кубок губернатора Челябинской области.

Кубок губернатора Челябинской области

Матч за третье место

«Лада» – «Сочи» – 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

0:1 – 22 Сероух

1:1 – 30 Лоуренс (Хохлачев, Коттон)

2:1 – 39 Дяденькин (Савчик, Рыков), ГМ

Финал

«Трактор» – «Амур» – 0:0 (0:0, первый период)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
Кубок губернатора Челябинской области
logoЛада
результаты матчей
logoКХЛ
logoСочи
logoАмур
logoТрактор
контрольные матчи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гру о 5:1 с «Ладой»: «Понравилось многое, что показал «Трактор». Для меня нет термина первое звено, первая тройка – та, которая лучше проявит себя в отдельном матче»
вчера, 18:41
Григоренко о «Тракторе»: «Прекрасная организация, дружный коллектив. В этом плане адаптация, можно сказать, прошла. Но система – новая, иной раз катаешься, задумываешься. Нужно время, чтобы все понять»
426 августа, 21:36
Жан-Кристоф Боден: «КХЛ – новая для меня лига, учусь каждый день. Мне уже нравится здесь, рад попробовать что-то новое. Надеюсь, что «Сочи» проведет хороший сезон»
26 августа, 20:27
Главные новости
Гендиректор «Динамо»: «Хотим идти за Кубком Гагарина. Если бы мы попросили время на перестройку, перестроили бы нас»
212 минут назад
Ротенберг о Ларионове: «Мы давно знакомы – я всегда помогал его сыну, инициировал назначение в молодежную сборную. Сейчас мы не общаемся, не хватает времени»
420 минут назад
Ротенберг надел краги СКА на мастер-класс: «Отработал в клубе 15 лет, в «Газпроме» – 18. Наверное, имею право сыграть в них»
948 минут назадФото
Плющев о Турнире четырех наций без России из-за ультиматума Швеции и Финляндии: «Неудивительно, что эти «карлики» прокричали. То же самое было бы при участии прибалтов»
7сегодня, 13:37
Ротенберг о детском хоккее: «В Петербурге есть школа и лед на одном уровне с Канадой. Не надо всегда говорить, что там лучше – у нас лучше»
30сегодня, 13:22
Ротенберг об упражнениях «змеи Кучерова» и «прыжок Свечникова»: «Это наша идея – детям важно понимать, что и для чего делается. Хочешь быть как Кучеров? Делаешь такое упражнение»
12сегодня, 12:53
Агент Кузнецова: «Мы в диалоге с командами НХЛ, ждем решения технических вопросов. Скоро узнаете новый клуб Евгения, надеюсь»
5сегодня, 12:33
Кубок мэра Москвы. «Торпедо» играет с «Динамо» Минск, «Спартак» против «Шанхая»
10сегодня, 12:32Live
Михайлов о Турнире четырех наций без России: «Они просто боятся конкуренции. Отказ связан и с политической ситуацией, и со спортивным фактором»
3сегодня, 12:17
Чехович о «Шанхае»: «Плей-офф – слишком маленькая задача, заявим о себе громко и сразу. Здесь делают что-то грандиозное, амбиции большие»
4сегодня, 11:55
Ко всем новостям
Последние новости
Мемориал Ромазана. «Металлург» играет с «Барысом», «Салават» проиграл «Магнитке»
1336 минут назадLive
Чехович о долгах «Витязя»: «Выплатили не все, но договоренности есть. На конфликт идти не хочется – верю, что отдадут добровольно»
37 минут назад
Никитин об адаптации Спронга: «Дэниэл должен понимать, какой хоккей в ЦСКА и КХЛ. Федоров занимается этой проблемой, работа кропотливая»
сегодня, 13:04
Контрольные матчи. СКА победил «Автомобилист»
8сегодня, 12:18
«Сочи» расторг контракт с Максимом Федотовым. У экс-защитника СКА полезность «минус 17» за 40 матчей в прошлом сезоне
2сегодня, 12:05
«Нефтехимик» расторг контракт с Бобковым по соглашению сторон. Голкипер провел 3 матча за клуб
сегодня, 11:36
Игорь Никитин: «ЦСКА в процессе сработки – путь будет нелегким и небыстрым. Мы это понимаем и не боимся»
1сегодня, 11:10
Группа «Комната культуры» записала трек сезона КХЛ-2025/26 – «История плавит лед». Голдобин и Шарипзянов снялись в клипе
1сегодня, 10:58Видео
Долганов о подготовке к сезону: «Прошел сбор в Москве. Напарником был Шестеркин, Малкин и Капризов бросали по воротам – бесценный опыт»
сегодня, 09:47
Марнер о переходе в «Вегас»: «Мы с женой искали более спокойную жизнь. Нам нравится ходить в рестораны и проводить время с друзьями – в Торонто с этим было непросто»
3сегодня, 09:32