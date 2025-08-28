Гру о 5:1 с «Ладой»: «Понравилось многое, что показал «Трактор». Для меня нет термина первое звено, первая тройка – та, которая лучше проявит себя в отдельном матче»

Бенуа Гру подвел итоги предсезонной игры «Трактора» с «Ладой» (5:1).

«Мне понравилось многое из того, что мы показали.

Мы пробуем различные сочетания во время сборов. Для меня в принципе нет такого термина, как первое звено. Есть четыре тройки, и первая – это та, которая лучше проявит себя в отдельно взятом матче.

Горюнов-Рольгизер начал матч со Светлаковым и Ливо , далее его сменил Дер-Аргучинцев , и мне понравилось это новое сочетание.

Сложно кого-то винить в эпизоде, который привел к дракам. Не могу сказать, что Семин делал это умышленно. Все хотят подготовиться к сезону и при этом все уважают друг друга. Это хоккей, такие эпизоды случаются.

Игру Федора Крощинского еще нужно проанализировать. Пока что о его контракте со мной не говорили», – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру .