Гру о 5:1 с «Ладой»: «Понравилось многое, что показал «Трактор». Для меня нет термина первое звено, первая тройка – та, которая лучше проявит себя в отдельном матче»
Бенуа Гру подвел итоги предсезонной игры «Трактора» с «Ладой» (5:1).
«Мне понравилось многое из того, что мы показали.
Мы пробуем различные сочетания во время сборов. Для меня в принципе нет такого термина, как первое звено. Есть четыре тройки, и первая – это та, которая лучше проявит себя в отдельно взятом матче.
Горюнов-Рольгизер начал матч со Светлаковым и Ливо, далее его сменил Дер-Аргучинцев, и мне понравилось это новое сочетание.
Сложно кого-то винить в эпизоде, который привел к дракам. Не могу сказать, что Семин делал это умышленно. Все хотят подготовиться к сезону и при этом все уважают друг друга. Это хоккей, такие эпизоды случаются.
Игру Федора Крощинского еще нужно проанализировать. Пока что о его контракте со мной не говорили», – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.
