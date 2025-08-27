«Локомотив» обменял Холлоуэлла в «Ладу» на компенсацию. Канадец подписал контракт с тольяттинцами на сезон
Мак Холлоуэлл перешел из «Локомотива» в «Ладу» в обмен на компенсацию.
Односторонний контракт 26-летнего защитника с тольяттинским клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.
Напомним, «Локомотив» подписал контракт с Холлоуэллом 11 июня. Канадец не провел ни одного официального матча за команду.
В «Ладе» хоккеист будет играть под номером 81.
В прошлом сезоне Холлоуэлл выступал в АХЛ за фарм-клуб «Питтсбурга». На его счету 31 (1+30) балл в 56 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «минус 3».
В НХЛ защитник сыграл 6 матчей за «Торонто» в сезоне-2022/23.
