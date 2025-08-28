  • Спортс
18

Кубок губернатора Челябинской области. «Трактор» победил «Ладу», «Амур» проиграл «Сочи»

В Челябинске продолжается Кубок губернатора Челябинской области.

Кубок губернатора Челябинской области

«Амур» – «Сочи» – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

0:1 – 24 Швырев

1:1 – 26 Гальченюк (Филатьев, Заседа)

1:2 – 36 Мачулин (Сероух, Хафизов)

«Трактор» – «Лада» – 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

1:0 – 10 Кадейкин (Григоренко, Ливо)

2:0 – 17 Светлаков (Ливо)

3:0 – 23 Крощинский (Дюбе, Дэй)

3:1 – 25 Семин (Савчук, Коттон)

4:1 – 28 Дер-Аргучинцев (Дэй, Глотов)

5:1 – 58 Светлаков (Гросс, Глотов)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Положение команд: «Амур» – 4 очка (3 матча), «Лада» – 3 (2), «Трактор» – 2 (2), «Сочи» – 2 (3).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
Кубок губернатора Челябинской области
контрольные матчи
