Кубок губернатора Челябинской области. «Трактор» победил «Ладу», «Амур» проиграл «Сочи»
В Челябинске продолжается Кубок губернатора Челябинской области.
Кубок губернатора Челябинской области
«Амур» – «Сочи» – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
0:1 – 24 Швырев
1:1 – 26 Гальченюк (Филатьев, Заседа)
1:2 – 36 Мачулин (Сероух, Хафизов)
«Трактор» – «Лада» – 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
1:0 – 10 Кадейкин (Григоренко, Ливо)
2:0 – 17 Светлаков (Ливо)
3:0 – 23 Крощинский (Дюбе, Дэй)
3:1 – 25 Семин (Савчук, Коттон)
4:1 – 28 Дер-Аргучинцев (Дэй, Глотов)
5:1 – 58 Светлаков (Гросс, Глотов)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Положение команд: «Амур» – 4 очка (3 матча), «Лада» – 3 (2), «Трактор» – 2 (2), «Сочи» – 2 (3).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
