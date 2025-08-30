Голдобин о СКА: «Прекрасно ощущать себя новичком в 30 лет. Прошел тренировки, все тесты сделал на отлично»
Николай Голдобин пошутил о переходе в СКА.
В это межсезонье нападающий стал игроком армейского клуба, перейдя из «Спартака».
– Каково чувствовать себя новичком СКА?
– Я приехал не сразу, но прошел тренировки, сделал все тесты на отлично.
Прекрасно ощущать себя новичком в 30 лет (Голдобину 29 лет – Спортс’‘). Ждем хорошей игры, – передает слова Николая Голдобина корреспондент Спортса’’ Александр Плеханов.
Директор «Спартака» о Голдобине: «Его контракт со СКА меньше нашего внутреннего потолка. Тодд и Ружичка – топ-игроки, условия клуба их устраивают»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
