Голдобин о СКА: «Прекрасно ощущать себя новичком в 30 лет. Прошел тренировки, все тесты сделал на отлично»

Николай Голдобин пошутил о переходе в СКА.

В это межсезонье нападающий стал игроком армейского клуба, перейдя из «Спартака».

– Каково чувствовать себя новичком СКА?

– Я приехал не сразу, но прошел тренировки, сделал все тесты на отлично.

Прекрасно ощущать себя новичком в 30 лет (Голдобину 29 лет – Спортс’‘). Ждем хорошей игры, – передает слова Николая Голдобина корреспондент Спортса’’ Александр Плеханов.

