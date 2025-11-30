Мичков сделал дубль в матче с «Нью-Джерси» – 7-я и 8-я шайбы в сезоне. У него 14 очков в 24 играх
Матвей Мичков сделал дубль в матче с «Нью-Джерси».
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков отметился двумя заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (5:3).
Третий гол «Флайерс» в матче изначально был отнесен на счет форварда Трэвиса Конекны, но затем переписан на 20-летнего россиянина.
На счету Мичкова стало 14 (7+6) очков в 24 играх при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 14:44.
Сегодня Матвей (12:57, «+1») реализовал 2 из 6 бросков в створ, применил 1 силовой прием и получил малый штраф.
