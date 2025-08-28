Фастовский о Голдобине: «Очень творческий, иногда творчество захлестывает. Нужно понимание, что хоккей – твоя работа. Поэтому он долго в одном клубе не задерживался»
Кирилл Фастовский порассуждал, почему Николай Голдобин часто меняет команды.
«Голдобин – игрок очень творческий. И вся проблема заключается в том, что иногда творчество захлестывает.
Нужно найти ту грань, когда на первый план будет выходить понимание того, что хоккей – это твоя работа, в конце концов.
А в этом плане Николая немного уносит. Поэтому он долго в одном клубе не задерживался», – сказал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости