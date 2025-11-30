Вратарь «Питтсбурга» Шилов был заменен во 2-м матче подряд. Он пропустил по 4 шайбы после 10 бросков в играх с «Торонто» и «Миннесотой»
Вратарь «Питтсбурга» Артур Шилов был заменен во 2-м матче подряд.
Вратарь «Питтсбурга» Артур Шилов вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (2:7).
24-летний латвийский голкипер пропустил 4 шайбы после 10 бросков и был заменен во втором периоде. В прошлом своем матче – с «Миннесотой» (0:5) – он был заменен, показав точно такую же статистику (4 пропущенные шайбы после 10 бросков).
Вышедший сегодня на замену Тристан Джерри справился с 10 бросками из 13.
В текущем сезоне у Шилова 4 победы и 8 поражений в 12 играх при 89,8% сэйвов и коэффициенте надежности 3,00.
«Питтсбург» вернул Мурашова в АХЛ. У 21-летнего вратаря 91,3% сэйвов за 4 игры в НХЛ
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
