Вратарь «Питтсбурга» Шилов был заменен во 2-м матче подряд. Он пропустил по 4 шайбы после 10 бросков в играх с «Торонто» и «Миннесотой»

Вратарь «Питтсбурга» Артур Шилов был заменен во 2-м матче подряд.

Вратарь «Питтсбурга » Артур Шилов вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто » (2:7).

24-летний латвийский голкипер пропустил 4 шайбы после 10 бросков и был заменен во втором периоде. В прошлом своем матче – с «Миннесотой» (0:5) – он был заменен, показав точно такую же статистику (4 пропущенные шайбы после 10 бросков).

Вышедший сегодня на замену Тристан Джерри справился с 10 бросками из 13.

В текущем сезоне у Шилова 4 победы и 8 поражений в 12 играх при 89,8% сэйвов и коэффициенте надежности 3,00.

«Питтсбург» вернул Мурашова в АХЛ. У 21-летнего вратаря 91,3% сэйвов за 4 игры в НХЛ