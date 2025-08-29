Жамнов об уходе Голдобина: «Потеря. Но у «Спартака» есть ребята, которые могут его заменить. Это наша внутренняя кухня»
Алексей Жамнов высказался об уходе Николая Голдобина из «Спартака».
Напомним, СКА забрал Голдобина с драфта отказов, куда его поместил «Спартак».
– Голдобин – это большая потеря?
– Это наша внутренняя кухня. Это потеря, но у нас есть ребята, которые могут его заменить, – сказал главный тренер «Спартака».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
