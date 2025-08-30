Директор «Спартака» об уходе Голдобина: «Бизнес-решение – у него не было желания продлевать контракт. Компенсацией мы довольны»

Спортивный директор «Спартака» прокомментировал уход Николая Голдобина.

Нападающий перешел в СКА , пройдя через список отказов, куда его поместили красно-белые.

«Решение было принято по ряду факторов. Это потолок зарплат, мы усилились, подписав других игроков.

Основной момент – контрактный статус Николая . Вели с ним переговоры, желания продлевать контракт со «Спартаком» у него не было.

Компенсацией за него мы были довольны. Это бизнес-решение», – сказал спортивный директор «Спартака » Роман Беляев .

