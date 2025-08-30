Директор «Спартака» об уходе Голдобина: «Бизнес-решение – у него не было желания продлевать контракт. Компенсацией мы довольны»
Спортивный директор «Спартака» прокомментировал уход Николая Голдобина.
Нападающий перешел в СКА, пройдя через список отказов, куда его поместили красно-белые.
«Решение было принято по ряду факторов. Это потолок зарплат, мы усилились, подписав других игроков.
Основной момент – контрактный статус Николая. Вели с ним переговоры, желания продлевать контракт со «Спартаком» у него не было.
Компенсацией за него мы были довольны. Это бизнес-решение», – сказал спортивный директор «Спартака» Роман Беляев.
Жамнов об уходе Голдобина: «Потеря. Но у «Спартака» есть ребята, которые могут его заменить. Это наша внутренняя кухня»
