Вячеслав Быков: «Ларионову будет сложно выиграть Кубок Гагарина. «Локомотив» точно создаст СКА проблемы»
Вячеслав Быков заявил, что СКА будет сложно взять Кубок Гагарина.
В это межсезонье команду возглавил Игорь Ларионов, ранее работавший в «Торпедо».
«Руководство СКА будет оценивать работу Ларионова после завершения сезона, а болельщики будут ждать своих игроков с Кубком Гагарина в руках.
Ларионову будет очень сложно выиграть Кубок Гагарина. Ему будут мешать многие клубы.
«Локомотив» будет одним из главных претендентов на победу в новом сезоне и точно создаст СКА проблемы», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Ларионов о СКА: «Строишь паззл, который должен сложиться правильно. Команда растет, играет в правильный хоккей – все в наших руках»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
