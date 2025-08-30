Вячеслав Быков: «Ларионову будет сложно выиграть Кубок Гагарина. «Локомотив» точно создаст СКА проблемы»

Вячеслав Быков заявил, что СКА будет сложно взять Кубок Гагарина.

В это межсезонье команду возглавил Игорь Ларионов , ранее работавший в «Торпедо».

«Руководство СКА будет оценивать работу Ларионова после завершения сезона, а болельщики будут ждать своих игроков с Кубком Гагарина в руках.

Ларионову будет очень сложно выиграть Кубок Гагарина. Ему будут мешать многие клубы.

«Локомотив » будет одним из главных претендентов на победу в новом сезоне и точно создаст СКА проблемы», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков .

Ларионов о СКА: «Строишь паззл, который должен сложиться правильно. Команда растет, играет в правильный хоккей – все в наших руках»