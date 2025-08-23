Василий Каменев о СКА: «О Кубке Гагарина даже не говорил бы – сделаны большие перестановки. В плей-офф должны однозначно попадать, у других команд большие усиления»

Василий Каменев не считает, что СКА готов бороться за Кубок Гагарина.

– Чего ждете от СКА под руководством Игоря Ларионова?

– В первом сезоне, конечно, будет тяжело. Опять сделаны большие перестановки, добавилось много новых игроков, так что я бы не ждал сильного результата.

Да, в плей‑офф должны однозначно попадать, а сколько раундов пройдут, будет видно.

Но у других команд сейчас очень большие усиления, поэтому о Кубке Гагарина я бы даже сейчас не говорил, – сказал бывший хоккеист СКА Василий Каменев.