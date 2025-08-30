Ларионов о СКА: «Строишь паззл, который должен сложиться правильно. Команда растет, играет в правильный хоккей – все в наших руках»

Игорь Ларионов поделился мнением о готовности СКА к сезону.

Сегодня проходит презентация состава клуба на новый Фонбет чемпионат КХЛ.

– Вы впервые в качестве главного тренера СКА на презентации. Насколько это похоже на то, как презентуют команды в НХЛ?

– Такого я не встречал за всю карьеру. Это делают только тогда, когда подписывают игрока и получает джерси клуба. Но такие командные мероприятия я не припомню.

В команду верят, поддерживают, мы готовы ответить тем же болельщикам не только из Питера, но и всей страны.

– Есть ли предвкушение от старта сезона? Чего вы от него ждете?

– Конечно, оно есть. Строишь паззл, который должен сложиться правильно. Видно, что команда растет, формируется и сплачивается, играет в правильный хоккей. Процесс будет идти весь сезон, но я вижу ростки, удовольствие от процесса.

Радует отношение игроков, у нас будет хорошая подпитка молодежью, которая поднимает энергетику и уровень игры. Все остальное – в наших руках, – передает слова главного тренера СКА Игоря Ларионова корреспондент Спортса’’ Александр Плеханов.

