Березкин о параде «Локомотива»: «Сумасшествие, Советская площадь была забита, невероятное количество людей. Все, кто интересуется хоккеем, ждут от нас новой победы»

Максим Березкин высказался о чемпионском параде «Локомотива».

В мае ярославский клуб впервые в истории завоевал Кубок Гагарина, победив в финальной серии «Трактор» (4-1). Чемпионский парад «Локомотива» состоялся 3 августа.

– Какое воспоминание этого лета стало самым ярким?

– Наверное, парад. На Советской улице собралось невероятное количество людей. Было приятно, когда кричали, хлопали. Это было настоящее сумасшествие в хорошем смысле слова. Я рад, что мы сделали этот праздник вместе со всем городом.

– Была удивлена, что пришло так много людей. Ведь наверняка знаете, сколько было разговоров о том, что через пару месяцев странно проводить парад.

– Был удивлен, что вся площадь была полностью забита. И пока мы ехали от арены до Советской площади, много людей встречали нас, сигналили автомобили, даже на остановках толпы стояли. Все, кто интересуется хоккеем, уже ждут от нас новой победы.

– Во время парада эмоции были другими, не такими, как в первые дни после победы?

– Эмоции все равно были положительными. Но, думаю, когда мы выиграли финал и Кубок , они были еще сильнее. Там было больше настоящей вечеринки.

А на предсезонке уже думаешь о подготовке к новому сезону. Тем не менее все прошло в классном ключе и с большим позитивом, – сказал нападающий «Локомотива» Максим Березкин .

«Локомотив» устроил парад через 74 дня после победы – без Никитина. О нем ни разу не вспомнили