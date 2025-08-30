Федоров о своей должности в ЦСКА: «Помощник по хоккейным делам – ни эксперт, ни консультант мне не нравится. Помогаю стать чемпионами»

Сергей Федоров рассказал о своей должности в ЦСКА.

– Вас Игорь Никитин вчера упомянул на пресс-конференции в контексте помощи Спронгу в адаптации к КХЛ. Вы будете консультировать команду по ходу сезона?

– В принципе, это секрет (улыбается). Так и есть, да. С Дэниэлем я работаю, с центральными работаю, и с ребятами, которые только к нам присоединились. Есть официальные тренеры, игроки, я просто помогаю команде. Так будет правильнее.

Я ездил в Минск, провел определенное время с командой, выполнял определенные поручения от главного тренера. Не знаю, как вы хотели бы меня назвать. Ни эксперт, ни консультант мне не нравится.

– А как вам нравится?

– Помощник по хоккейным делам команде ЦСКА. Я помогаю команде стать чемпионами, – сказал бывший главный тренер ЦСКА Сергей Федоров .

Федоров о тренировках ЦСКА: «Моя роль маленькая и конкретная – я преподаю вбрасывания для центральных нападающих»